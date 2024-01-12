聖羅撒更新GoodNotes 近百學生考試前失筆記

校方稱人為失誤 考試將延期

facebook專頁「名校Secrets 2.0」刊出帖文，不點名稱沙田一女校突然在考試周為全校iPad更新GoodNotes 6，投稿人稱原本GoodNotes 5的筆記「全部冇晒」，學校事後公布及即日延遲考試，自稱是該校學生的投稿人不滿校方處理並感失望，促學校嚴肅對待。

鼓勵學生互助 分享筆記

聖羅撒書院昨回覆稱，按指引系統需升級，以讓學生免費用GoodNotes，技術部於1月8日更新，因技術困難及人為失誤遺失學生原有資料。校方事發後即時檢查系統嘗試修復，並聯絡供應商尋求協助，亦召開緊急會議評估。校方稱為減低對學生學習影響，教師利用網上學習平台重新發布筆記，「並鼓勵學生互相幫助，向受影響的同學分享筆記」。校方稱已發通告通知家長。

校方續稱，1月9日在早會向受影響級別學生交代考試延期，即時與學生互動，聆聽她們的聲音。班主任亦逐一致電家長，關心學生的學習和情緒。該校稱，一向重視學生學習及需要，又指已全面檢視以防事件再發生。

專家料或移除重裝出事

指一般更新不會有問題

香港電腦教育學會榮譽主席金偉明認為是個別事件，「純屬意外」，他稱，學校一般採用流動裝置管理系統（MDM）以管理員方式一併為全校學生的平板電腦App升級，「安全起見，先備份才升級較好」。金稱即使無備份，一般程式更新不會出現問題，估計今次事件是操作錯誤，如移除程式再重裝，致失去舊版本資料。

金偉明稱，GoodNotes是教界其中一個常用程式，屬幾個熱門App之一。翻查資料，GoodNotes由港人發明，程式2022年獲Apple Store列為「iPad App of the Year」（全年最佳iPad應用程式）。

教育局昨稱，早前已接獲學校通報，得悉學校已跟進事件並展開調查。局方會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供適切支援及建議。