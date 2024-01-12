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教育
2024年1月12日星期五
語文同樂 第685期
聖羅撒更新GoodNotes 近百學生考試前失筆記
學院擬合併 浸大拒借場諮詢：涉校外人風險難控
「派0班」溥仁小學 辦嘉年華宣揚共融
生活關鍵詞：妖怪多面睇
生活關鍵詞：怪談百出 駭人聽聞的中日妖怪
有價講：跟曾參學反省——吾日三省吾身
新書試閱：《從跳格子到坐飛氈：西西追思文集》
文化迷因：一伙老友，一桌留座
潮看文史：讓（joeng6）位（wai6）
時事中文：臘月與臘味
奇趣中華：五十步笑百步
語文小錦囊：鏡中人
講故事：宇宙很大很大
有價講：跟曾參學反省——吾日三省吾身
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【明報專訊】成功人士，在他們的成功路上，絕非一帆風順，總會經歷不少挫折。從失敗的經驗裏，多反省，日後重新出發，不再犯錯，便是埋下了最重要的伏線。
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學院擬合併 浸大拒借場諮詢：涉校外人風險難控
「派0班」溥仁小學 辦嘉年華宣揚共融
生活關鍵詞：妖怪多面睇
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有價講：跟曾參學反省——吾日三省吾身
新書試閱：《從跳格子到坐飛氈：西西追思文集》
文化迷因：一伙老友，一桌留座
潮看文史：讓（joeng6）位（wai6）
時事中文：臘月與臘味
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講故事：宇宙很大很大
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語文小錦囊：鏡中人
講故事：宇宙很大很大
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