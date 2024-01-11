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教育
2024年1月11日星期四
公民學堂 第051期
教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學
議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」
時事懶人包：各國 「轉型脫離」化石燃料
影視看文化：從電影看傳媒——以《白日之下》為例
大開眼界：選舉管理委員會
議題close-up：青年創業賣「過期貨」推廣惜食文化
EMO收件匣：學習尊重及拒絕別人
衛生快訊：罕見疾病
衛生快訊：參考答案
放眼經濟：股票印花稅下調
世界之趣：印度傳統風箏節
世界之趣：風箏牽引 與陽光相連
新聞有常識：法國與公鷄
你是誰：配樂大師久石讓
衛生快訊：參考答案
【明報專訊】1.否
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議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主
續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」
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