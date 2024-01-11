續支持中大 希慎主席：管治架構中「行政要有空間做嘢」

利家與中大淵源深厚，利國偉任中大校董會創校司庫，他和利漢釗分別曾任中大校董會主席，利乾曾任副主席至去年；利蘊蓮父親利孝和與中大創校校長李卓敏是世交，有份出資興建中大文物館及中國文化研究所。

利蘊蓮稱對段崇智辭職感到「好遺憾、好失望」，形容對方是「落地的老實人」，是中大、香港及國家的損失，但看到事態波動，她不特別意外。

中大校董會改組後，多個歷年擔任校董的本地大家族未獲續任校董，包括恒生「利國偉家族」、新鴻基等。利蘊蓮形容「一朝天子一朝臣」，都要接受，「人事上轉一下，看看新人上場點樣」，寄語中大繼續做好目標、做好科研，以及推動國家和國際教育連結。