明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

議員校董稱尊重段崇智辭職 張宇人：校長自主

【明報專訊】中文大學校長段崇智周一（8日）辭職，將提早兩年於明年1月卸任。身兼中大校董的立法會議員張宇人、劉國勳及鄧家彪昨日一致表示，尊重段崇智辭職決定，相信校董會將盡快展開招聘新校長的程序，料需時半年至9個月。3人在傳媒追問下均避評段崇智與校董會互動表現，稱「一切都要向前看」。

中大周二的公告引述段崇智解釋請辭原因，當中稱中大在修例後「落實新的管治架構」，此時屬讓大學物色新校長的「合適時機」。張宇人昨日回應稱，段崇智請辭屬個人選擇，「唔係我哋做任何嘅手段令佢辭職」，指「如果校長按自身意願辭職，我也不去尊重（的話），我覺得這才是不尊重自主，特別是他個人的自主」。他認為段辭職會影響中大師生士氣、日後難聘請新校長皆屬「揣測」，籲各界「看遠一點」，「可放眼看看未來一年半載（招聘新校長）這個工作是不是有困難」。

劉國勳：勿與吳樹培被炒混為一談

被問到是否覺得「打贏一仗」，張稱不認為自己在打仗，其後劉國勳補充稱無人將中大視作戰場。劉說，推動校董會改組從來「對事不對人」、「沒針對任何人」，3人一直以中大長遠利益為依歸，又指前副校吳樹培一事與段崇智辭職「不能混為一談」。他相信，段崇智未來一年將繼續與校董會合作，使中大順利運作。

蔡若蓮指無關校董會改組

教育局前日回應段崇智請辭時未見提及「院校自主」。教育局長蔡若蓮昨稱，中大校董會並非短時間內促成改組，段崇智作為校董會一員「不會突然間才得知校董會改組內容、方向和目標」，不認為他辭職與改組有關，相信「絕對是校長個人決定」。

本身是校友的民政及青年事務局長麥美娟任中大校董時，曾於2020年向段崇智發公開信，關注中大在反修例後被稱為「暴大」、校方卻無人指正學生，2022年校董會討論續聘段崇智為校長時她亦投反對票。她昨未回應段與校董會互動、在反修例時表現等提問，稱隨着立法會通過修例改組中大校董會，是「好時機」、「好開始」讓中大為學生提供更好的學習環境，希望任何人事變動均不影響大學教學及學生學習。

相關字詞﹕鄧家彪 段崇智 中文大學 教育局

上 / 下一篇新聞