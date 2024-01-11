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教育

教師流失按年增25% 教局稱充裕 津小議會指不少學校「喊救命」 促增資源助聚焦教學

【明報專訊】學界教師流失加劇。教育局昨日回覆立法會議員的文件顯示，全港學校近3個學年的教師流失人數連年增加，上學年（2022/23）幼稚園、中小學和特殊學校共流失6748名教師，按年多1351人，升幅達25%。教育局長蔡若蓮昨稱，當局每年檢視教師供應及學校實際情况，目前數字反映教師供應量「非常充裕」。津貼小學議會主席蘇炳輝指出，較資深的中層教師流失，導致不少學校「都在喊救命」，建議局方增加資源，助教師聚焦教學。

教育局昨日回覆立法會議員周文港質詢，提供近3個學年本港學校教師流失的數據（見表），2022/23學年達高峰，整體流失6748名教師，按年增25%。幼稚園以11至15年年資的幼師流失較多，上學年少118人，整體幼師則流失1810人，按年增34%。公營及直資小學共流失2036名教師，人數按年升19%；中學及特殊學校則分別流失2665名和237名教師，兩者按年升幅均達25%。

料需求減 教局削中小學學士名額

教育局重申流失原因包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、轉行及私人理由，局方近年在中小學推行不少新措施，支援學校發展，包括上學年起理順小學校長及副校長薪酬架構，增加教師晉升機會。局方又稱政府考慮到學齡人口持續下降，教師需求將減少，故2022至2025的3年期規劃內逐步減少中小學學士學位課程名額。

蘇炳輝：英文體育科重災

津貼小學議會主席蘇炳輝表示，近幾個學年不少教師移民，導致學校中層和骨幹教師流失，曾聞有學校10個主任有一半離任，「學校都在喊救命」，認為英文和體育科是重災區。他指今學年（2023/24）移民潮放緩，但學界仍面對青黃不接，期望教育局增加資源，釋放空間讓教師多照顧學生、聚焦教學，例如處理學生精神健康。

津中議會指3科流失較多

津貼中學議會主席李伊瑩說，近幾個學年學校反映資訊及通訊科技（ICT）、英文和家政科教師流失較多，若學校失去具年資的中層教師，其他教師需分擔更多工作，「坐多幾個校內的委員會」，而學校亦要加快培訓新教師，年輕教師的晉升機會同時增加。她認為今學年的教師流失有紓緩。

教育界立法會議員朱國強認為，教師流失原因包括前幾年社會氣氛、移民潮，加上近年課程改革和專業要求增加，教師工作量和壓力增，又指幼園教師流失人數多年高企，幼教界因學齡人口跌影響收生，營運難，建議設立幼師薪級表及計算年資的增薪點助留人才。

相關字詞﹕移民潮 教師 教師流失

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