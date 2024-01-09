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教育

資優學苑增校長提名 首批學員難忘遇多類領袖

【明報專訊】10至18歲學生入讀香港資優教育學苑（學苑）課程，主要經「學校提名」及「家長提名」申請及甄選。學苑2022/23學年起在前者增設「校長提名」名額，每校可提名一名具領導力才能的中二至中四生，豁免甄選課程，便可交個人檔案作評審。學苑稱，去年7月首批近120人透過該渠道加入學苑，安排參加領袖才能培訓課程，盼學員在學校或社區發揮領導潛能，成就未來領袖。

有份參與領袖才能培訓課程的基督教香港信義會元朗信義中學中三生謝釨滺，是校內社會服務和學術方面的總領袖生，有鋼琴演奏級的她曾在學校迎新日、午飯時段於學校餐廳彈琴演出。謝釨滺認為領袖最重要是主動，希望長大後從事科研工作，結合領袖才能和科學知識，帶領團隊做研究。

另一學員、顯理中學中五生洪浚銘是學校圖書館主席，亦積極參與商業學會活動。他稱最難忘是領袖訓練營遇到許多「猛人」，均是領導表現傑出的資優生。他說在燒烤活動中觀察到有些學員積極幫助別人解決問題，有些則樂於陪伴別人，令他意識到領袖有很多類型，好比星星、月亮和太陽，各有不同角色，而自己較像月亮型領袖，喜歡在幕後默默耕耘，幫助團隊成長。

學苑2023/24年度「校長提名」接受報名，本月31日截止。

相關字詞﹕顯理中學 基督教香港信義會元朗信義中學 香港資優教育學苑

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