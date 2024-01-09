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教育

浸大設生科成像中心 探領袖思考腦協作

【明報專訊】浸會大學成立「生命科學成像中心」，促進跨學科研究，涵蓋社會科學、藝術、創意、人文等範疇。中心設「磁力共振成像（MRI）掃描器」、「功能性近紅外光譜儀（fNIRS）」、「腦電圖儀（EEG）」等設備，研究包括領袖做判斷時的大腦神經反應、音樂合奏中牽涉的腦間協作行為、人體腸道菌群與飲食偏好及腦活動的關聯。

中心設磁力共振掃描室，副總監余榮軍說，MRI掃描器可了解大腦內血流含氧量變化。他展開的跨學科研究針對管理學問題，舉例會向接受測試者提供兩難情景，如下屬在非法賄賂下助公司賺了一大筆錢，盼藉系統了解領袖思考問題時大腦的神經活動變化。

此外，中心設「功能性近紅外光譜儀（fNIRS）」系統，浸大協理副校長（跨學科研究）、創意藝術學院創院院長潘明倫說，系統可了解演奏音樂時，帶領者和跟隨者的大腦活動，「我們常覺得領導『用多些腦汁』」，但外國有研究反映跟隨者的腦部活動性（brain activation）遠高於帶領者，因為前者要預計和適應帶領者的行為。因中西文化不同，他盼做香港版本研究，更了解華人社會人們如何互動。

研腸菌群與飲食關聯

至於「腦電圖儀（EEG）」系統，可為多名參與者做「超掃描檢查」。浸大物理系助理教授田亮舉例，使用系統時，電腦屏幕顯示不同食物，要求戴上頭部裝置的研究對象逐項回答「想」或「不想吃」，系統分析他們選擇食物時的認知控制及衝動。田亮稱人體腸道菌群對飲食偏好的影響尚未明，希望藉系統進一步了解兩者關係。該研究也會收集研究對象的糞便樣本，做宏基因組腸道菌群分析，研究結果可助應對肥胖等飲食相關疾病。

相關字詞﹕跨學科 生命科學成像中心 浸大

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