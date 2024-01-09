浸大文社院合併下周審議 關注組擺街站宣傳後日諮詢會

「文院社科院合併關注組」成員戴嘉平稱，推跨學科教育不一定將兩院合併，重提早前的問卷調查反映大部分受訪者反對合併，希望校方出席諮詢會回應持份者意見。

衞炳江：學科非唔郁事物

浸會大學校長衞炳江昨出席校內一活動時，被問到有學生正在校外擺街站關注兩院合併，校方怎解決推跨學科合作時的矛盾，他沒正面回應。衞炳江強調跨學科研究很重要，他以自己讀物理出身為例，該科由幾百年前至他讀書的年代，一直變化，「學科不是唔郁的事物……學校做教育永遠是看前面，不是（看）昨天，學生入學時18歲，畢業時22歲，他畢業時面對怎樣的社會？做教育就要面對這問題及令學生適應改變」，又指人們太容易使用一些名詞分門別類，例如「我是物理啊，我是化學啊，其他我就不學了，其實這是很錯誤的觀念」。

對於衞炳江說法，關注組成員戴嘉平說，無人否認學科有很多變化，但今次合併的變化不止一兩科，涉及兩個逾50年歷史的學院，「要做跨學科是否一定要將兩個學院合併？不是啊」。他指校方推兩院合併的時間表太急，又重提關注組、浸大教職員工會、學生會去年11月委託民研做調查，反映86%受訪者（612人）反對合併計劃，反問校方面對持份者強烈反對的民意時「有否盡責任，還是違背政治倫理強推計劃？」

校方：諮詢逾40場 方案採納意見多

浸大昨向師生發電郵，指下周一（15日）在教務議會審議文院及社科院合併，如方案獲通過，是對大學推動跨學科教育和研究的重要一步。校方昨晚補充，過去8個月舉行逾40場不同形式的會面和諮詢會，參與者包括教職員、學生、校友及其他持份者；又稱交到教務議會的方案採納很多收集所得的意見。