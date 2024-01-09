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2024年1月9日星期二
星笈中文 第117期
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2023DSE題二 5**文章——毋忘美好經歷 活出無憾人生
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【明報專訊】人生長路漫漫，不同階段有不同在賽道上奔馳、奮鬥的過程。或許會感到喘不過氣，窒息的感覺剎那間湧上心頭。然而，當你偶爾抬頭一看，留一點喘息和欣賞的領域給自己時，便發現也許自己忽略過不少美好。
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