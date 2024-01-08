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教育

26英中退學潮放緩 當中逾半未「復常」 有稱多資深教師移民退休

【明報專訊】2019年反修例運動後，本港掀起移民潮，不乏傳統名校生離港。翻查本港全開英文班官津及直資中學（俗稱「英中」）的周年報告，27校披露上學年（2022/23）的學生退學人數或比率，其中26校的退學率已從前一學年（2021/22）的高峰回落，1間微升；16間（57%）退學率高於2019/20水平，尚未「復常」。另有學校在報告提及，近年較多資深教師因移民或退休離職。

明報記者 葉希雯

本報翻查全港約150間英中最新上載至校網的周年報告，多間傳統或地區名校列出上學年（2022/23）退學率（見表）。香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）淨流失70人，佔整體869名學生8.06%，與對上一學年的13.27%比較，退學情况放緩；聖若瑟書院退學率7.2%，較前一學年的11.6%回落；而官立傳統名校皇仁書院上學年亦錄得約4%退學率。

直資校：離校不少成績理想

另有學校於報告提及移民潮帶來的影響。直資的中華基督教青年會中學稱，近年學生總人數受「移民潮衝擊」略為下跌，而負笈海外的高中生人數持續上升，「不少是成績理想的學生」，對提升及維持文憑試表現帶來挑戰。該校亦稱，上學年不少教師離港或轉職，故本學年須加強支援新教師。資助中學嘉諾撒聖方濟各書院亦稱，近年教師流失及學生退學率上升，不乏資深教師離職。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，資助中學的退學潮放緩，惟各校情况有別，部分中學的退學率或需更多時間才能「復常」。她稱，中學需否縮班主要取決於中一入學人數，而在適齡學童人口持續下跌的情况下，中學仍面臨縮班殺校的危機，所幸下學年（即今年9月入學）的中一入學人數未見嚴重下滑，料學界仍可平穩過渡。

除了移民潮外，李伊瑩提及學界將迎來新一波退休潮，不少資深教師正值退休年齡，近年亦有教職員選擇提早退休，「有些教師可能在疫情後，會有多一點的思考，究竟怎樣的生活會更加理想呢？」

直資議會：大多靠轉校生補缺

香港直接資助學校議會主席陳狄安亦稱，學界在2019/20年的退學率「出現一個急劇的上升」，至上學年開始逐步放緩，料本學年起將逐漸回落。他又稱，除了移民離港的學生外，近年亦多了學生轉校，其中直資中學於上學年招收的插班生人數，大多足以填補空缺學額，「很多（學校）的學生總人數沒有減少」。

相關字詞﹕退學率 香港直接資助學校議會 津貼中學議會 移民潮

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