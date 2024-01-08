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教育
2024年1月8日星期一
智學公民 第077期
26英中退學潮放緩 當中逾半未「復常」 有稱多資深教師移民退休
成立10年 中大醫學領袖組求變迎趨勢
公民考察：陳皮之鄉 新會
你識唔識：歐盟AI法案達協議
2023/24學年時事基本法問答比賽
圖表開箱：PISA閱讀排名 港生跌出前十
快問快答：免稅店
識讀媒體：遙距工作
數據短答題
焦點新聞
趣學STEAM：建島抗氣候變化
趣學STEAM：構思源自生活
新聞解碼：電線短路
偵探M.A.D.：訂時間表助自控
2023/24學年時事基本法問答比賽
【明報專訊】歡迎全港中小學生參加
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26英中退學潮放緩 當中逾半未「復常」 有稱多資深教師移民退休
成立10年 中大醫學領袖組求變迎趨勢
公民考察：陳皮之鄉 新會
你識唔識：歐盟AI法案達協議
2023/24學年時事基本法問答比賽
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