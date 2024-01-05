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教育
2024年1月5日星期五
中華小學堂 第016期
王維當選年度古人 國史中心丁新豹讚忠君不從賊
城大研仿生製冷 獲俊和學生銀獎
黃錦輝得獎 表揚自然語言處理研究
大觀園：尋張大千的桃花源
大觀園：十年磨一劍 答案千里尋 張偉民尋大千世界桃花源
人物例子庫：面對自己的創傷，才有能力去愛與被愛。
新書試閱：《歲月號》
博看世界：考古記憶 解析夢境——佛洛伊德的精神分析學
有價講：尊重他人，就是尊重自己
時事中文：吃「神鳥」可判監
奇趣中華：水之道
語文小錦囊：難分好與壞
大笑堂：臭屁也香
奇趣中華：水之道
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【明報專訊】廣東俗諺「水為財」，指水是財富之源，因此「水」又有金錢之意。傳統文化中，水的確有如財寶，並非指金錢財帛，而是水有寶貴、值得學習之處。讓我們一探「水之道」。
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