明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

王維當選年度古人 國史中心丁新豹讚忠君不從賊

【明報專訊】國史教育中心（香港）連續6年舉辦「年度中國歷史人物選舉」，逾10萬名中小學師生、家長投票創新高。今屆5名候選古人中，唐代詩畫家王維以逾35.6%支持率奪冠。該中心校監、中文大學歷史系客席教授丁新豹表示，王維在安史之亂時遭安祿山俘虜後堅拒為叛軍做事，「他覺得安祿山是作亂、是一個賊，所以無論如何威迫利誘，也不肯在他統治下做官」，認為王維的詩畫反映為人修養、道德標準。

逾10萬師生家長網上投票

王維得票3.6萬

今屆「年度中國歷史人物選舉」的主題為「怡情審美、永續動能」，由專家學者推舉5名藝術成就不凡的古人供師生投票，包括東晉王羲之、唐代王維、宋代宋徽宗、明代唐寅及清代朗世寧（見表）。是次選舉的投票人數及參與學校皆創歷屆新高，合共接獲101,063張選票，涉326間中小學及特殊學校。其中王維奪得36,009票，成為年度歷史人物，其餘候選古人依次為王羲之、朗世寧、唐寅及宋徽宗。

何漢權籲中史高中開科 必修不考核

國史教育中心（香港）校長、教育評議會會長何漢權表示，今屆選舉有逾10萬師生參與，反映中國歷史亦可相當吸引，「分別在於你提供什麼（予學生）學習，以及（學生）如何學習」。他又形容，在一國兩制下，學習中史屬「不容剝奪」的學生權利，再次建議教育局將中史科列為高中的獨立必修科，惟毋須考核，「一個星期一節課，其實老師及學生是完全可以承受得到的，並且是很受歡迎的」。

被問到近月學童自殺個案頻生，何漢權稱，復常後學界均紛紛追趕，「有些人追學業、有些人追師生關係」，認為是時候反思是否追得太過緊迫，認為學界按校本情况處理學生的情緒健康，「有些學校Banding比較好，考試壓力很大；但有些學校Banding相對薄弱的，無關考試壓力大，而是覺得無人看得起他」，認為教育局以至整個社會均應讓學生認識到每個人均有其價值。

何漢權續稱，不少學生自殺或因他們出現「價值崩潰」，認為從研習歷史的過程中，學生能認識古人的奮鬥故事、重塑價值觀，「例如我們學習抗日戰爭，在14年的抗日戰爭中想不犧牲也不行，再反觀現時，這些事均（變得）濕濕碎」。

上 / 下一篇新聞