王維當選年度古人 國史中心丁新豹讚忠君不從賊

逾10萬師生家長網上投票

王維得票3.6萬

今屆「年度中國歷史人物選舉」的主題為「怡情審美、永續動能」，由專家學者推舉5名藝術成就不凡的古人供師生投票，包括東晉王羲之、唐代王維、宋代宋徽宗、明代唐寅及清代朗世寧（見表）。是次選舉的投票人數及參與學校皆創歷屆新高，合共接獲101,063張選票，涉326間中小學及特殊學校。其中王維奪得36,009票，成為年度歷史人物，其餘候選古人依次為王羲之、朗世寧、唐寅及宋徽宗。

何漢權籲中史高中開科 必修不考核

國史教育中心（香港）校長、教育評議會會長何漢權表示，今屆選舉有逾10萬師生參與，反映中國歷史亦可相當吸引，「分別在於你提供什麼（予學生）學習，以及（學生）如何學習」。他又形容，在一國兩制下，學習中史屬「不容剝奪」的學生權利，再次建議教育局將中史科列為高中的獨立必修科，惟毋須考核，「一個星期一節課，其實老師及學生是完全可以承受得到的，並且是很受歡迎的」。

被問到近月學童自殺個案頻生，何漢權稱，復常後學界均紛紛追趕，「有些人追學業、有些人追師生關係」，認為是時候反思是否追得太過緊迫，認為學界按校本情况處理學生的情緒健康，「有些學校Banding比較好，考試壓力很大；但有些學校Banding相對薄弱的，無關考試壓力大，而是覺得無人看得起他」，認為教育局以至整個社會均應讓學生認識到每個人均有其價值。

何漢權續稱，不少學生自殺或因他們出現「價值崩潰」，認為從研習歷史的過程中，學生能認識古人的奮鬥故事、重塑價值觀，「例如我們學習抗日戰爭，在14年的抗日戰爭中想不犧牲也不行，再反觀現時，這些事均（變得）濕濕碎」。