都大推孕婦及配偶抑鬱症篩查

為期3年 8公院試行

都大護理及健康學院獲香港賽馬會慈善信託基金撥款2030萬元，資助開展「賽馬會『順孕無憂』支援計劃」，將先於全港8間公立醫院婦產科推展，研究團隊會以電子應用程式了解應診孕婦的健康狀况、社會需求及風險，再透過問卷做精神健康調查。團隊亦收集數據並利用生物指數分析，評估她們的抑鬱及焦慮風險。團隊亦將於社交平台及討論區招募孕婦參與，並期望透過社交媒體接觸其配偶及家人，照顧孕婦產前到產後的需要。

團隊將根據篩查結果，利用階梯支援模式的介入方法，為不同抑鬱風險的孕婦及其家人提供合適支援，包括設立情緒支援熱線，提供產前及產後分別最少6次及4次輔導；舉辦工作坊，協助孕婦及其配偶做好迎接新生命的心理準備，以及增進其家人和照顧者在照顧產婦及嬰兒的技能和知識。

研究團隊由都大護理及健康學院院長黃婉霞帶領，她認為計劃能填補現有社會服務缺口，為學術、醫療及社區3方面合作奠定基礎，在醫管局現有服務以外提供進一步支援，更有效地照顧孕婦需要。