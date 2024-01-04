港大虧轉盈19.6億 城大投資遜預期續蝕

嶺大浸大虧轉盈 理大盈餘擴

5間大學已將2022/23年度的年報上載校網，公布財政表現（見圖）。當中城大年度虧損3.7億元，校方最大筆收入是32.7億元「政府撥款」，佔整體收入的57.2%，最大筆開支是34.6億元「教學及研究」。城大司庫錢應安表示，城大面對投資市場的挑戰，收益低於預期，指當中投資收益包括年內所得的利息、股息、變現與未變現的收益及虧損。他說，未來將繼續審慎管理投資，確保多元化，並考慮城大的長遠目標。

港大、嶺大及浸大均轉虧為盈。港大2022年蝕9.8億元，去年錄19.6億元盈餘；年報顯示該校前年在「利息和投資」蝕21.6億元，去年止蝕並獲4.6億元收入。港大稱，轉虧為盈主要原因是投資表現改善、教資會資助增加及學費收入穩定上升；又稱校方會繼續堅守知識自由、自主和多元，因此將繼續投資，以改善人力資源、設施和投術等。

浸大前年蝕4.2億元，去年錄5.1億元盈餘。年報顯示，浸大「利息及淨投資」前年蝕6億元，去年獲3.3億元收入。理大去年錄10.1億元盈餘，校方稱財務狀况穩健；年報提及，理大目標於2027/28年度所有本科生在學期間能參與至少一次非本地的學習體驗活動。

另外，浸大年報交代2022年度畢業生就業情况，2502名回覆問卷者中8.23%（206人）移民，較2021年度的7.4%微升。