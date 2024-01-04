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教育
2024年1月4日星期四
常識天下 第301期
港大虧轉盈19.6億 城大投資遜預期續蝕
嶺大研晶體解構新技術 「助AI開發物料」
都大推孕婦及配偶抑鬱症篩查
共享天台農圃 幼小學童合作學種菜
時事懶人包：國產商用機首來港
放眼中國：《逃出大英博物館》
大開眼界：中國載人航天工程辦公室
中外人物：德國總理朔爾茨
綠色生活：濕地保育
答案
放眼經濟：反歧視條例
世界之趣：奈良美智與青森
世界之趣：奈良美智：創作以故鄉為起點
新聞有常識：歐盟研監管AI法案
奇妙大自然：袋熊的「方便」留言
新聞有常識：歐盟研監管AI法案
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【明報專訊】人工智能（AI）技術急速發展，更是2023年全球熱話，隨之而來是AI使用的監管需要。2023年底，歐盟達成監管AI臨時協議，如獲通過，將成為全球首部《人工智能法案》！
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港大虧轉盈19.6億 城大投資遜預期續蝕
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