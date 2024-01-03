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教育
2024年1月3日星期三
語文同樂 第682期
升中自行收生啟 「人才子女」可報 津中議會：會索內地成績表、獎項紀錄
大學生不當辦活動受罰 科大10年40宗最多
大人ing：人生就是不停創作
大人ing：創作沒有卡關 只有不停轉彎
文言基建：〈陋室銘〉① 劉禹錫
參考答案
詞中物：邱剛健先生早上起來刷牙：邱剛健〈早上〉
視聽之娛：公廁清潔工的幸福生活——《新活日常》
Talk of the town : Word of the Year 2023
Talk of the town :Hallucinate Word of the Year 2023
Talk of the town Answers
Comic : Sustainable farming innovations
Game
Game Answers
參考答案
【明報專訊】■基礎知識問答
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升中自行收生啟 「人才子女」可報 津中議會：會索內地成績表、獎項紀錄
大學生不當辦活動受罰 科大10年40宗最多
大人ing：人生就是不停創作
大人ing：創作沒有卡關 只有不停轉彎
文言基建：〈陋室銘〉① 劉禹錫
參考答案
詞中物：邱剛健先生早上起來刷牙：邱剛健〈早上〉
視聽之娛：公廁清潔工的幸福生活——《新活日常》
Talk of the town : Word of the Year 2023
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大學生不當辦活動受罰 科大10年40宗最多
大人ing：人生就是不停創作
大人ing：創作沒有卡關 只有不停轉彎
文言基建：〈陋室銘〉① 劉禹錫
詞中物：邱剛健先生早上起來刷牙：邱剛健〈早上〉
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