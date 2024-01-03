大學生不當辦活動受罰 科大10年40宗最多

涉供酒精飲品、用不當言論等

文件羅列11間大學提供就學生主導活動期間因觸犯刑事罪行而被起訴或因違反大學規章而被紀律處分的個案數目，以科大共40宗最多，其次為中大及理大，分別有13及10宗。科大表示，違規行為懲罰程度不同，從書面警告到停止使用大學設施或設備的預訂權都有，期限1至3個月不等。嚴重違規情况下，學生紀律委員會或介入，並禁止有關學生在下一年組織相同活動。

對於11間大學迎新及宿舍活動相關投訴、處理機制等，嶺大表示，投訴類別主要涉及噪音滋擾、冒犯語言、浪費水源和不當使用場地。當中除了因疫情停辦活動的2020至2022年，每年接獲約0至2宗與浪費水源相關投訴，校方表示，學生組織以往會在校園內玩「水戰」，由2017/18學年起，校方禁止所有學生組織在校園範圍舉行同類活動，提倡節約用水及確保校園安全。

理大表示，過去10年接獲約20宗與學生宿舍活動相關的投訴，包括不遵守宿舍規則、損害宿舍形象、不滿宿舍活動之安排、比賽不公、呈交活動提案之期限不清晰、噪音相關、試圖違反大學防疫指引。理大表示，如懷疑學生不遵守宿舍規則，宿舍職員將調查，並按紀律程序處理；嚴重個案或會交由學生紀律委員會處理。