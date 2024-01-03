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教育

升中自行收生啟 「人才子女」可報 津中議會：會索內地成績表、獎項紀錄

【明報專訊】昨日展開的中學「自行分配學位」階段，供今年9月升中一學生申請最多兩間心儀中學，本月16日截止。各類輸入人才計劃帶動不少「人才子女」來港升學，他們亦符資格參與「自行分配學位」，惟目前未知有多少適齡升中一。對於學界如何篩選學生，津貼中學議會主席李伊瑩說，在中學自行分配學位收生過程中，學校需看學生小學成績，人才子女雖無香港小學成績表，但仍會向他們索取小學成績表（例如內地小學）、獎項紀錄，「香港每間小學的評分標準也不一樣，不能直接做（分數）對換，但一定會收成績表作參考」。

教育局網頁列明，若申請中一自行分配學位的學生是各輸入人才計劃申請者的受養人，並正待入境處審批，該學生到教育局學位分配組辦申請手續時，要帶同入境處發出的相關確認申請通知書及學生出生證明書的正本。

參加派位按年增900人

人才受養人數未知

教育局昨重申，今年度參加中一派位的學生約5.15萬人，較去年同期增900人。本報向局方查詢，預計各輸入人才計劃下，有多少受養人於下學年循「中學學位分配辦法」入讀中一，未獲正面回覆。局方表示，香港現有足夠的公營中小學學位供合資格學童入讀，若相關受養人選擇入讀公營學校，局方會提供協助。

在自行分配學位階段，各校可自行釐定準則取錄學生，一般設面試（見表）。過去有學校反映，部分人才子女不諳廣東話。津貼中學議會主席李伊瑩稱，每間中學有校本面試安排，「無論是內地生不會廣東話或香港學生不懂說英語」，部分學校的教師或在提問時輔以普通話或廣東話，「大前提是不想學生太大壓力，希望幫助他們發揮」。

李伊瑩稱，學界不掌握獲批申請的人才受養人中有多少人最終來港入學，即使在港讀書，也分佈各級，料相關家長選校心態類近本地家長，「揀收生成績高的學校」，認為如教育局能統計和公布擬來港升學的人才受養人數目，可助學校掌握現况。

自行收生1．16截 3．27通知

因應本地適齡學生人數近年驟減，教育局今學年起更改中一開班上限機制，9間中學因連續兩學年只有兩班中一，下學年起只能維持兩班，無望擴班。李伊瑩說，推出新機制之際，今年度適齡學童數目「下滑幅度不算太勁」，加上不少內地港籍學生、人才子女來港讀書，她留意到學界現時多向內地家長宣傳，津中議會未來亦會增辦內地展覽、講座、參觀學校活動，讓內地家長認識香港學校。

升中自行分配學位昨起至本月16日進行，如獲取錄，參加派位的中學將於今年3月27日通知正取學生的家長。

相關字詞﹕津貼中學議會 升中 中學 自行分配學位

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