元旦升旗 多大學提國家大局

校方表示，儀式讓港大大家庭成員團結一致，藉機會增進彼此聯繫，協力推動港大再創高峰。港大又稱，升旗禮是對港大豐厚歷史建樹的肯定，稱作為一間為中國而立、以英語為教學語言的大學，港大一直與香港攜手並肩、克服挑戰。

中大亦在校園舉行升旗儀式，署理校長陳偉儀、校董會成員、大學管理層等參與。理大升旗儀式有校董會主席林大輝、校長滕錦光、校董會副主席李國祥、榮休校長潘宗光等人出席。林大輝說，校方2024年會繼續發揮在教育、科研及知識轉移方面的優勢，全力支持特區政府積極融入國家發展大局。

出席浸大升旗儀式的浸大校董會暨諮議會副主席潘偉賢稱，會繼續致力培育具國際視野和領導才能的人才，以具體行動回應國家對教育的期待。

教大升旗儀式出席者包括中聯辦教育科技部二級巡視員劉懋洲及副處長陳志祿、校董會、大學管理層，校董會副主席陳浩華表示，2024年是個很特別的年份，既是新中國成立的75周年，亦將是教大的30周年校慶，希望大學在新里程中能讓同學成為國家棟樑，說好國家及教大故事。