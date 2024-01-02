學生選新聞 排核水居首 蔡天鳳荷里活兩兇案列二三 區選最尾

第32屆全港中學生十大新聞選舉去年11月17日至12月18日接受投票。首位是日本排核污水事件，學友社指出，日本政府去年8月24日起首階段排放核污水入海，多國反對及譴責，相關新聞屬全球事件，本港傳媒亦廣泛報道，學生接觸機會相對較多；又說事件對下一代的影響及食物安全有一定關係，故獲學生高度關注。學友社提到，核污水源於2011年日本3．11大地震，當年十大新聞選舉首位便是「日本東北大地震 引發核災難」。

天災踞四五 多國際新聞入頭十

學友社稱，十大新聞約一半是天災與兇案，排第二的蔡天鳳碎屍案、第三的荷里活廣場斬人案均是轟動全港的命案，具相當高關注度及新聞價值；至於第四及第五的香港世紀暴雨、強颱風蘇拉襲港，對學生上課安排有切身影響，更獲他們關注。

今屆30則候選新聞中，有7則為國際新聞，較去年少一則，但學友社稱相關的新聞排名明顯較高，例如榜首的日本排放核污水、第六的「泰坦號」觀光潛艇遇難，認為中學生對國際新聞有一定關注。

內地新聞排名升 學友社料因公民科

學友社又說，候選新聞中內地新聞佔3則，較去年少一則，但排名明顯較高，包括第八的「李克強逝世 廣大民眾自發悼念」及排11的「習近平連任國家主席 開啟第三屆任期」，估計因2021/22學年起推行的公民與社會發展科，加強學生對國家發展及認識，提升中學生對內地新聞的關注。

候選新聞最尾3位均屬港聞。排第28的「柯士甸道工業意外 兩工人命喪當場」獲7092票（19%），第29的「2023施政報告發表 着重經濟民生」有5490票（15%）。排最尾是「區議會選舉12月進行 採雙議席單票制」，獲4551票（12%）。