港大研細胞「塑性變形」機制 為再生醫學發展供線索

助理解器官形成胚胎發育過程

組織、器官和有機體透過稱為形態發生（Morphogenesis）的生物過程，來實現其複雜的三維幾何形狀。大量的細胞在過程中會以高度協調和程序化的方式來運動和變形。

近期有研究表明這種變形一般為永久和不可逆的。但細胞和組織「塑性變形」是如何形成，以及背後的生物物理機制對科學家來說仍然是謎。

林原與其學生孫富強、方超、邵雪盈以及新加坡南洋理工大學的研究人員，提出了一個多尺度力學模型，研究首次表明，在光或機械刺激作用下，肌球蛋白的主動收縮和細胞膜的熱波動，可引起內吞囊泡在胞間連接上的形成，導致其長度不可逆的減小。

這種塑性收縮將拉伸鄰近的細胞，並透過機械化學回饋，觸發它們的主動收縮以及不可逆變形，最終導致塑性變形波（plastic deformation waves）在組織內的傳播。

研究成果已於國際學術期刊《美國國家科學院院刊》 （PNAS）發表，題為 「A Mechanism-Based Theory of Cellular and Tissue Plasticity」。