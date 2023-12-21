西貢團體合作調查：八成中學生心理中高度困擾 快樂繫於自尊感學校體驗

【明報專訊】西貢區多個團體合作調查，在9至10月收集來自區內15間中學的5145份問卷，結果顯示有近20.6%的中學生心理高度困擾，中度困擾者達62.4%。團體分析，中學生的情緒困擾與自尊感、自評健康及睡眠不足最相關，其中針對提升自尊感，建議學校鼓勵學生參加多元活動如組織音樂和舞蹈表演、棋藝比賽等，探索個人興趣。
西貢區快樂人生社區健康推廣計劃籌備委員會、西貢將軍澳婦女會、西貢區校長會與明愛專上學院合作，調查根據心理健康雙因子論，以正面和負面的指標，探討中學生的快樂指數、心理健康及學習動機，而正負面心理狀態可並存。
他們採用現有測量工具分析出結果，58.5%中學生覺得快樂，快樂指數平均值是6.03（滿分為10），低於2021和2022年，該兩年中小學生的快樂指數平均值分別有6.88及6.77。
團體稱，雖然過半數學生表示幸福快樂，惟有逾八成中學生有中度或高度精神困擾。研究分析，中學生的幸福快樂與自尊感及學校生活體驗最相關；情緒困擾與自尊感、自評健康及睡眠不足最相關。
應對疲勞 團體倡縮課時增午睡時間
針對分析結果，團體建議教育局刪減課程範圍及縮減課時，以騰出空間予學校制定提升歸屬感的策略，讓前線教師有更多空間與學生同行；又建議新增午睡時段或延長歇息的時間，提倡午睡文化，讓學生有充足時間休息，以應對學業壓力和疲勞，並協助他們恢復能量、增強記憶力及提升學習效率。