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教育

段崇智感謝吳樹培對中大貢獻 回顧曾擔任崗位 祝未來順利

【明報專訊】中文大學校董會上周三議決解僱副校長（行政）吳樹培，事隔一周，校長段崇智昨日在中大刊物《走進中大》表示，由衷感謝吳樹培多年來對中大的貢獻，稱對方加入中大前，在英國和香港的高等教育界已擁有非常豐富的工作經驗，並祝願他未來一切順利。

段崇智昨日在《走進中大》的「校長的話」欄目提到，前副校長（行政）兼大學秘書長吳樹培在中大服務了16年，上周離任。段回顧吳樹培在中大先後擔任過的崗位，稱他先做註冊處處長，後來成為大學教務長，以及大學秘書長，隨後兼任副校長（行政）一職。

段表示，吳樹培加入中大前，在英國和香港的高等教育界「已擁有非常豐富的工作經驗」，又指教資會2002年發表對本港高等教育發展極具意義的《宋達能報告》，就是由吳樹培撰寫。段感謝吳多年來對中大的貢獻，祝願他未來一切順利。

稱今年漫長挑戰多 但有意義

中大校董會上周三（13日）議決解僱吳樹培，稱對他能夠或願意以符合良好管治原則的方式去支持校董會的工作「已失去信心」，主席查逸超同日晤傳媒說，吳樹培曾在未諮詢他的意見下發放校董會議程，又指吳曾聯署公開信反對張宇人議案，違反中立原則。吳樹培其後兩度發聲明，強調「一直堅持所有工作必須符合中大條例和規程，以保障中大的最佳利益」。

2023年尾聲將至，段崇智亦在《走進中大》表示，今年除了是中大創校60周年紀念，亦是全球走出新冠疫情陰霾的重要年份，又形容「經歷了漫長而充滿挑戰、但富有意義的一年」，感謝每個中大成員對校方的貢獻和支持。

相關字詞﹕中大校董會 吳樹培 段崇智

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