恒隆數學獎出爐 稱數學之用非爭朝夕 學者勉學生：功在百年

舉例相對論建基於黎曼幾何

身兼恒隆數學獎學術委員會成員的科大數學系副教授方子豪說，人們常用的網頁搜尋引擎結果排序涉線性代數原理，是百多二百年前發展出來。他又提到另一例子，指19世紀德國數學家黎曼建立了「黎曼幾何（Riemannian geometry）」，對方「百幾二百年前，都是當作玩玩而已」，但後來愛因斯坦藉「黎曼幾何」等概念發展出「相對論」，後者現時應用在衛星定位，「純數學、基礎數學和基礎科學可能現在冇乜用，但某部分理論真的對日後的human civilization（人類文明）或下一代很重要……我諗要看長遠點，不要只看數學在現時此刻，帶來什麼作用，或者一兩百年後（才知有何用）」。

方子豪說，做研究求學問的過程中，有別考試作答題目，有時自己提出問題後，未必可找到答案，但當中肯定找到「驚喜」，指不少恒隆數學獎的參賽學生亦有同感，「花了逾月才發現比想像困難，會否可轉一轉問題？或加入條件，使其變得可行」。

恒隆數學獎學術委員會主席、著名數學學者Richard Schoen說，他亦常提學生切勿將所有心力放在一個研究方向，指許多數學問題難以透過現今科技解決，「應要有創意地問對的問題，不過有時在數學上，找對問題如找對答案一樣難」。

教育局副局長施俊輝說，會研究並分析因應過去幾年在新冠疫情間停止面授課堂，如何影響學生學習數學、語文等知識。他又說，局方會開展數學課程支援項目，希望提升學生應用數學的能力，掌握數學與日常生活有何關聯。

哈羅香港國際學校奪金獎

每兩年一屆的恒隆數學獎，今年獲近50間中學、逾70支隊伍參賽，其中15隊昨參與答辯會和閉門提問，向學術委員會匯報研究內容。金、銀和銅獎分別由哈羅香港國際學校、聖公會曾肇添中學及港大同學會書院獲得。