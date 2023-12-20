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教育
2023年12月20日星期三
語文同樂 第681期
恒隆數學獎出爐 稱數學之用非爭朝夕 學者勉學生：功在百年
4大學「伙伴周」推動國際專上教育樞紐
阿聯酋王子訪問 盼恒大明年組團回訪
大人ing：演員的修養
大人ing：潘燦良講演戲經
詞中物：「不稱職」的哲學——讀黃燦然〈不上班多好〉
視聽之娛：《旺卡》：有如彩虹朱古力般甜美，是暖心還是過膩？
粵語地雷：舌尖上的優雅——從龍虎鳳說起
文字發酵：器官成語
參考答案
DIY : Christmas Food
DIY : Gingerbread men cookies
Horizon : Christmas specialties from around the globe
Horizon Answers
Game
Game Answers
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【明報專訊】1. 出人頭地
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4大學「伙伴周」推動國際專上教育樞紐
阿聯酋王子訪問 盼恒大明年組團回訪
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粵語地雷：舌尖上的優雅——從龍虎鳳說起
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