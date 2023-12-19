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2023年12月19日星期二
星笈中文 第115期
港大獲贈《陳君葆日記》手稿 馮平山圖書館前館長 日佔時守護古籍
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2023 DSE 題一 5*文章——歲月不留人 且行且珍惜
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【明報專訊】看着圓月高掛，一片漆黑的天空難得還掛滿了星星，我驚悉多久沒抬頭凝視晚空。就像今夜，我心中百感交集，慶幸特意抽空出席這次家庭聚餐，才能體會到親情的難能可貴。
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