港大獲贈《陳君葆日記》手稿 馮平山圖書館前館長 日佔時守護古籍

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港大獲贈《陳君葆日記》完整手稿，內容橫跨半世紀，由1921年至1982年。過往商務印書館曾出版1932至1982年的《陳君葆日記全集》，由陳君葆女婿謝榮滾主編。

向港大捐贈日記的謝榮滾昨說，日記顯示陳君葆為國家貢獻，又稱手稿已是文物，具保育價值。他說日記提到，二戰期間，陳君葆將逾3萬冊珍貴古籍運到香港「避難」，「當時想裝箱運往美國，當年是胡適做（駐美）大使，但被日本人搶走，陳君葆在抗戰勝利後尋回」。他又說，日記亦記下陳君葆在戰時致力保存香港政府生死註冊檔案，「如果（檔案）消失了，很難去恢復，登記這個花很多力量都搞不定」。

謝榮滾續說，有段落敘述在戰後，陳君葆替政府撰寫通告，提醒市民將軍票換回港元，「這是一個歷史紀錄」。他說，曾兩度申請將日記列入世界非物質文化遺產，尚未成事，將來盼繼續爭取，「將日記發揚光大」。

港大圖書館執行館長、馮平山圖書館長胡美華說，館內現收藏中國古代文獻《居延漢簡》相關的行政文件，指《陳君葆日記》也記載了陳當年將由內地運抵香港的《居延漢簡》放入保險箱的經過，「如果將所有這些東西放在一起，再去做分析，會出到多些歷史真相」。

港大首席信息主管及大學圖書館長伍麗娟說，日記流露了陳君葆對國家的愛，「在大時代的見證，是研究近代歷史、文化的珍貴資料」，又稱圖書館今年迎來111周年，「日記就是最好的聖誕禮物」。

1947年獲授OBE勳銜 嘉許保護文物古蹟

生於1898年的陳君葆，1930年代受聘於港大，1936年接任為港大馮平山圖書館長。1947年獲頒授OBE勳銜，嘉許他在戰時保護文件和珍貴古蹟的貢獻。