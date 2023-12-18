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教育

編程研單車發電 中學生盼推廣零碳出行

【明報專訊】近年學界積極推動STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）教育，有中學在上周「學與教博覽」展示STEAM作品，有學生想到以踩單車發電，盼推廣「零碳出行」；有學生說參與STEAM教學活動有助確立高中選科方向。

參展之一的地利亞修女紀念學校（協和二中），有學生透過編程技巧，讓同學踩單車時獲得的動能轉化為電能，驅使模型車行駛，踩得愈快，模型車行駛速度愈快。中五級鄭同學稱，希望藉此宣揚零碳出行生活模式，亦可推廣再生能源。

學生：STEAM活動助高中選科

另一參展的東華三院張明添中學亦展示STEAM相關學習成果，中三級郭同學曾以編程技巧設計「運球機械人」，指相關活動令她對數學科增加興趣，助她確立選科方向，擬選修資訊及通訊科技（ICT）及物理。

張明添中學設計與科技科主任梁偉業說，在該校推動STEAM教育時不想學生只停留在「做手工」層次，希望啟發他們更高階的思維，「例如組裝模型時，學生要先部署和組織，並要搜集資料及與同學溝通，訓練到他們的組織、溝通能力」。

聯校交流 教師盼教同業編課程

梁偉業續稱，學校連續幾個學年參加「優質教育基金主題網絡計劃」，藉此向其他學校分享教學經驗，今學年會與6間其他學校協作交流，包括小學。他說不少學校透過購買服務推行STEAM活動，「公司替你做好教材，若下年沒資金、沒買服務時，老師仍然未識做（教材），我們希望教老師動手編寫課程，制定校本方案」，盼其他學校的教師亦有得着。

同場亦有不同機構向學校介紹不同學習活動。良木教育有限公司展示不同動物，例如屬蛇類的紅尾蚺、屬樹棲動物的綠鬣蜥等。創辦人黃浩軒說，隨着養寵物的人愈來愈多，希望走進學校教導學生與動物相處，並介紹照顧寵物注意事項等。「學與教博覽2023」早前一連3日舉行，至上周五結束。

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