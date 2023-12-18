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教育
2023年12月18日星期一
智學公民 第076期
浸大倡校外校董增至七成 學生會會長不再必然出任
編程研單車發電 中學生盼推廣零碳出行
公民點對點：建造業外勞涉47工種
公民點對點：建造業智能化 紓人手增效率
公民考察：去上海 看科技發展
法治教育：查冊
答案
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：黃梓樂情緒管理法
趣學STEAM：悲傷時想開心事
新聞解碼：餵野鴿破壞生態
偵探M.A.D.：不敢提出請求
公民挑戰題
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【明報專訊】■題目1 維護國家安全的意義
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