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教育
2023年12月15日星期五
中華小學堂 第015期
價值觀教育 中華作主軸 增孝親團結 仁愛代關愛
自費赴黎巴嫩助難民 港大女生獲律師會公益法律獎
玫瑰崗轉校方案均未過半支持 再蒐意願
生活關鍵詞：焚書
歷代焚書故事 - 謗聲易弭怨難除，人間猶有未燒書
有價講：跟孔子一起培養氣節——歲寒，然後知松柏之後凋也
新書試閱：《香港造字匠2——香港字體設計師》
文化迷因：把生活的重量寫進日記
潮看文史：同（tung4） 志（zi3）
新聞中文：吉祥之鳥朱鷺
奇趣中華：苦口良藥
語文小錦囊：臨時上陣當醫生
大笑堂：屁最怕冷
新聞中文：吉祥之鳥朱鷺
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【明報專訊】1999年中國向日本贈送兩隻朱鷺。朱鷺是中國「吉祥鳥」，象徵喜慶。
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價值觀教育 中華作主軸 增孝親團結 仁愛代關愛
自費赴黎巴嫩助難民 港大女生獲律師會公益法律獎
玫瑰崗轉校方案均未過半支持 再蒐意願
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歷代焚書故事 - 謗聲易弭怨難除，人間猶有未燒書
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