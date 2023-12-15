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教育

自費赴黎巴嫩助難民 港大女生獲律師會公益法律獎

【明報專訊】香港律師會每年嘉獎提供公益法律及社區服務的律師及律師行，今年新增學生組別，鼓勵法律學生回饋社會。得獎者之一的港大工商管理及法學士雙學位二年級生吳思瑜（Angel）曾自費到黎巴嫩貝魯特參與義務法律工作，她說有關經歷令她更相信讀法律及助人的意義，期盼將來可從事國際法工作，「世界、尤其法律不會瞬間改變，重要的是保持信念，令這個地方及制度變得更接近我們所想」。

今年新增學生組 57人獲獎

今年新增學生組共57名法律學生獲獎，港大服務時數最高的吳思瑜曾到貝魯特兩個月，協助當地非政府組織處理無國籍難民工作及實地探訪，也曾協助香港非政府組織處理外傭及免遣返聲稱者的法律工作。她憶述，貝魯特移工不少居住環境比較破舊，他們下一代因種族及法律面對無國籍問題，甚至地區安全問題。她形容親身見證弱勢經歷，是法律文件或在律師樓工作無法比擬，甚至愈做愈想做。

她說，雖然今日不知明日事，但希望盡量可循公法道路發展，「公法有趣之處，就是可成為改變的一部分，幫得一個當事人就一個，寫好一份文件就是一份，每次一小步做起」。

獲獎博士生 教小學生「寧枉勿縱」

另一名得獎的城市大學法律博士（JD）學生麥晉則曾到小學教授法律概念，形容學習同時授課有滿足感。他承認要解釋部分如刑事法中「毫無合理疑點」有挑戰，部分低年級學生或認為當事人「一係做過，一係無做過」，會向他們解釋法律有寧枉勿縱原則，還需講證據等。

律師會會長陳澤銘說，會方自2010年起舉辦公益法律服務及社區工作嘉許計劃，至今累計逾2000名律師、300間律師行得獎，貢獻超過55萬小時免費法律及公益服務。孖士打律師行首席合伙人董光耀說，公益法律與一般收費法律服務一樣，律師行不因不收費就隨便做，更因非政府組織或受助人無能力，「唔收錢，更加要認真去做」。

相關字詞﹕香港律師會 港大 法律

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