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教育

價值觀教育 中華作主軸 增孝親團結 仁愛代關愛

【明報專訊】教育局昨公布更新中小學《價值觀教育課程架構（試行版）》，由現時10個「首要培育學生的價值觀和態度」（下稱價值觀）增至12個，新加入孝親、團結；並以「仁愛」取代「關愛」，稱有見社會出現一些欺凌、暴力甚至殘害生命等事件，故強調當中「仁」的觀念。局方強調價值觀教育以中華傳統文化為主軸，厚植家國情懷。

孝親：能謹守家庭崗位 重視國家

團結：增家校民族凝聚 維護國安

原有10個價值觀包括國民身分認同、守法、同理心等，最新納入孝親和團結。教育局於通函提及，從小培育學生孝敬父母、尊敬師長，長大後定必成為具備良好品德和修養的人，能謹守家庭崗位，重視國家觀念。而團結精神則是提升家庭、學校、團體和民族凝聚力，以及維護國家安全的重要元素，團結有利建立和諧安定的家庭、團體、社會和國家，並集合眾人力量，維護國家繁榮和穩定，體現「單者易折，眾則難摧」道理。

課程發展議會價值觀教育常務委員會委員、福建中學附屬學校校長徐區懿華稱，2021年推出價值觀架構試行版，以中華文化為骨幹，樂見學校一直積極推動，檢視架構時的考慮在於是否已對中華文化有足夠涵蓋，認為仍有重要的價值觀未納入，故最終加入孝親、團結，亦考慮到仁愛較關愛更靠近中華文化核心價值，因而更新。

徐區懿華稱，此12個屬首要價值觀和態度，供學校參考及方便整理，不代表其他價值觀不重要，而學校可因應校情推動。她說，提供不同框架可讓學校更便利推動，例如文件提供例子所指，天主教教育五大核心價值、佛聯會的精神、某校校訓「仁、義、忠、毅」等，分別可連繫至不同首要價值觀，「價值觀非獨立存在，而是互相有關」，學校推動時具很大彈性。

教案「本是同根生」為題

引導接納內地來港學生

學校須透過設計合適的校本價值觀教育課程，以及為學生提供結合中華文化及跨學科價值觀教育的學習活動。局方昨亦提供「學與教資源」，包括培育仁愛、孝親和團結的生活事件教案。有適用「團結」主題的高中教案以「本是同根生（我的內地朋友）」為題，學習國民身分認同、尊重他人、包容、接納的價值觀態度。教案提及，許多學校均招收內地來港學生，港生對他們的認識或較片面，易以不尊重態度對待，教案旨在引導學生反思對內地人看法，認識兩地文化異同，以更包容態度看待彼此差異，學會尊重、欣賞和接納新來港學生。

相關字詞﹕價值觀 國家安全 教育局

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