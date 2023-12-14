會否太重國教輕其他？ 教局：助建健康價值觀

教育局長蔡若蓮回應，國民、愛國主義教育均是健康價值觀的重要部分，學生對個人身分認同、社會連結感，對健康成長相當重要，稱推國教與健康價值觀建立無矛盾，且相輔相成，希望通過增強同學對民族文化自信，亦同時提升自信、使命感，建立人生目標、更宏大夢想，對健康成長有幫助。

劉智鵬倡教人文科須符內地考察時數

蔡稱現無必要

選委界別議員劉智鵬關注人文科師資及教學質素，建議教師必須完成設有最低考察時數的內地學習團後，方可任教人文科，以確保他們親身體驗並了解國家最新發展。蔡若蓮認為，現階段沒有就個別學科訂立教師考察時數要求的必要，稱所有教師都應對國情及國家最新發展有充分了解，目前教師有充足及豐富的內地考察和學習機會。

蔡若蓮說，新入職及公營學校晉升教師都必須參加內地學習團，其中局方於4月至7月共舉辦7團，為820名教師提供內地培訓機會；23/24學年名額更大增，共為約5000人舉辦約45團。另外，教師亦會獲教育局和辦學團體提供不同主題的內地專業交流及培訓活動，如專題講座、企業參觀、文化設施和歷史遺迹參觀等。她稱會持續檢視課程推行情况，參考課程專責委員會的專業意見，並因應實情調整教師培訓策略與安排，確保教學質素。

另外，劉智鵬關注會以何準測安排甄選人文科教師，蔡若蓮說，與其他小學科目要求一樣，學校一般會按教師能力、專長、經驗和資歷等準則，編排教師教授小學人文科；由於人文科大部分內容源自常識科，故現任常識科教師應掌握有關科目的教學內容、教學法、評估方法等，能勝任新課程的教學工作。