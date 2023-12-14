團體分析6輕生個案 均不起眼學生無異樣

家長以為子女可「自己搞掂」 反映難辨識

基督教服務處2020年起跟進過兩名初中生及4名高中生自殺身亡個案，所有個案者校內成績皆優良或中等，沒留下遺書或遺言交代尋死原因，其中5人生前沒接受社工、醫護等專業服務。學校社會工作服務主任鍾慧妍表示，6名學生的校內表現可謂毫無異樣，「成績不俗、品行不俗，教師形容是樂觀，家長認為是可『自己搞掂自己』」，反映具自殺傾向的學童往往難以辨識。

機構另於上月與150名中學生面談，44.7%曾經或正接受社工輔導。結果發現，倘學生情緒受困時，只有10.7%人會「尋求教師或社工協助」、10%會「尋求家人協助」，逾四成學生揀選「遊戲娛樂」或「向朋友傾訴」。至於向何人求助的意欲，以10分為滿分，「朋友」最高分（6.8分），最常接觸的「同學」及「教師」則分別得4.4分及4分，向教師求助意欲低於網友或打機伙伴。

情緒受困 一成會求助教師社工

教育局現於全港中學實施為期兩個月校本「三層應急機制」。鍾慧妍說，機制能協助一些已表露有情緒問題、自殺危機的學生，不過很多高危學生「潛藏得很隱蔽」，不能單靠應急機制協助。她認為，首先須加強公眾教育，讓學生認識自身情緒，亦要從他們最常接觸的朋輩，以至家長須共同編織保護網，學習如何給予支援，「才能撈得住學生，不需再怕所謂（自殺）高峰期或淡季」。

倡長遠加強公眾教育 共織保護網

學校訓輔人員協會副會長、中學校長李建文表示，剛轉介一名學生至醫管局精神科服務，約一周便獲見醫生。他稱自殺高峰期或於學校中期考試或公開試前後再現，很希望機制能推展至明年8月，稱學生不會因這段時間獲特別多關注而只得兩個月需要。李建文又稱，過去3年新冠疫情導致師生、朋輩關係變得脆弱，加上教師不斷流失，學生數年間需接觸不同教師，「他們沒足夠空間及時間彼此了解、建立關係」。他建議學校需先在校內減緩競爭文化，不再只誇讚學生的學術成就，亦要學懂欣賞他們的努力及改變。