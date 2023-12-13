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教育

初中STEAM新單元 蔡若蓮：教師讚貼地

【明報專訊】教育局上月推出3個「科學（中一至中三）STEAM學習單元」，分別涵蓋創新科技、工程實踐、數據處理。局方上周六（9日）在浸會大學舉行發布會，向教師講解單元內容和教師培訓安排。教育局長蔡若蓮致辭稱，逾15間學校完成試教學習單元，教師普遍認為選材創新且「貼地」，學生容易理解。

蔡若蓮說，單元內容特別加強工程學習，讓學生了解工程設計基本概念、強化處理數據能力，從而學會綜合運用數理科技及工程知識，並將創新科技應用於日常生活，普及創科學習。

學習單元由浸大、香港工程師學會、工程及科技學會香港分會的專家一同開發，設自學短片和相關材料，讓學校以3D打印機製作創新科技裝置。蔡若蓮當日亦與出席活動的教師一起參加「創新科技工作坊」，嘗試組裝和運用學習單元中的裝置，例如電動車的可再生制動系統模型、太陽追蹤器等。

浸大物理系講師陳茂興稱，傳統科學實驗課受儀器和材料所限，學生一般按既定程序做實驗，倘學生能自行製作學習裝置，探究與日常生活相關的創科應用，課堂會變得更有趣味。

教育局表示，明年初將展開該學習單元的「教師網絡計劃」，提供焦點小組會議、觀課活動，希望讓學校進一步掌握教學規劃及學與教策略，局方鼓勵全港中學提名教師參加。

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