教界20人獲委區會 佔委任一成 多人現職校長

部分續關注學童不足精神健康

部分晉身區議會的校長表示，議事工作仍以教育為先。其中獲委任西貢區議員的仁濟醫院王華湘中學校長兼新界校長會主席邱少雄表示，不少區內家長傾向安排子女升讀區外學校，盼將學校特色推廣至區內外家長。獲委任為沙田區議員的培僑書院副校長王惠成說，現時教育局推展各類愛國教育，數量充足惟質素仍待改善，「國家的經濟發展固然重要，但若要學生關心國家，首先一定要從文化入手」，冀進入議會後推動改善愛國教育的方式及主題。

教育局前局長吳克儉妻子、田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜獲委任屯門區議員。她稱，上任後將關注促進學童健康精神等議題，初步希望爭取區內新設一些設施「讓小朋友及年輕人『鬆一鬆』、做下運動」。

此外，民青局長麥美娟早前稱將新設區議員工作要求，包括開設辦事處等。被問及會否開設辦事處，上述獲委任3人皆稱，現階段尚未完全掌握區議會工作，需時向現任區議員或前輩取經，尚未決定在何處開設辦事處、會否與其他區議員合作等。

教聯11人 林翠玲隔4年重返葵青

教聯會昨公布有11名會員獲委任區議員，多名校長包括荃灣商會朱昌幼稚園林翠玲、鳳溪第一小學朱偉林、荃灣商會學校周劍豪、香港教育工作者聯會黃楚標中學許振隆、香島中學黃頌良等。

2008至2019年曾任3屆區議員的林翠玲稱，現有地區辦事處月底約滿，將爭取續約。林翠玲於2019年區選地區直選落敗，隔4年再獲委任「重返」葵青區議會，她稱往屆區議會「有很多嘈吵的聲音，有很多為爭拗而爭拗的事」，亦有居民對建制陣營「有一些對抗，就是要反你」，期望未來任期能「用真心及熱誠感化他們」。