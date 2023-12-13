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教育
2023年12月13日星期三
語文同樂 第679期
教界20人獲委區會 佔委任一成 多人現職校長
初中STEAM新單元 蔡若蓮：教師讚貼地
大人ing：雷同看人性
大人ing：兩姊妹拍住上 灰暗中詠善良 雷同二友
詞中物：別向宿命低頭——《命》
視聽之娛：活出自己的人生——《蒼鷺與少年》
粵學粵趣：瘦蜢蜢
Talk of the town：STEAM EDUCATION
Talk of the town：Reform of General Studies
Talk of the town Answers
Comic：Saving energy
Game：Game 1 - Riddles
Game Answers
大人ing：雷同看人性
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【明報專訊】古哲學先賢對於人性，看法不一，
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教界20人獲委區會 佔委任一成 多人現職校長
初中STEAM新單元 蔡若蓮：教師讚貼地
大人ing：雷同看人性
大人ing：兩姊妹拍住上 灰暗中詠善良 雷同二友
詞中物：別向宿命低頭——《命》
視聽之娛：活出自己的人生——《蒼鷺與少年》
粵學粵趣：瘦蜢蜢
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Comic：Saving energy
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教界20人獲委區會 佔委任一成 多人現職校長
初中STEAM新單元 蔡若蓮：教師讚貼地
大人ing：兩姊妹拍住上 灰暗中詠善良 雷同二友
詞中物：別向宿命低頭——《命》
視聽之娛：活出自己的人生——《蒼鷺與少年》
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