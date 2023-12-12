生產力學院航空課程 明年2月再開辦

資歷架構一級 供中學生報讀

參與課程的中華基督教青年會中學教師古啟貽說，課程提升學生對飛行的興趣，「有同學於完成課程後實踐所學，赴澳洲學習駕駛真正的小型飛機」。她續稱，學生在課上對飛行原理認識加深，亦可了解航空業不同角色協作的重要。

香港生產力促進局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶說，全球人才短缺問題持續惡化，有航空業界預計，由去年起至2041年，全球航空業需要60萬名飛行員及61萬名飛機維修技術人員，「填補業界的人力需求迫在眉睫」。

馮嘉寶說，學院致力提供多元化的STEAM航天科普訓練及航空課程，冀提升學生的飛行知識和興趣，亦幫助他們實現「飛行夢」。

馮嘉寶稱，學院的「未來技能」課程獲「新型工業化及科技培訓計劃」（NITTP）及資歷架構專業認可，為有意投身航空業者，提供具認受性的專業培訓。