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2023年12月12日星期二
星笈中文 第114期
物理學者實現童年夢 狀元回流獲裘槎大獎
生產力學院航空課程 明年2月再開辦
文言遷移：古早文言世界的貼地人生（上）
文言遷移：古人生活不離「席」
朱sir教寫作：拆解「半封閉題型」三大難點
朱sir教寫作：難題2 如何組織？
朱sir教寫作：難題3 如何寫作？
半封閉題型練習
實用寫作：上行書函 謙卑有禮
文言遷移：古早文言世界的貼地人生（上）
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【明報專訊】生活之大本，概略不外衣、食、住、行諸端。
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