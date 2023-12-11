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教育

世貿會議美憂港自治受損 工貿署長反駁「誤導」

【明報專訊】世界貿易組織（WTO）一連三日在日內瓦開會，完成檢討香港貿易政策，其中美國代表會上關注香港在國安法實施後自治持續受侵蝕。港府會後發稿指工貿署長黃少珠會上反駁「誤導性憂慮」，表示特區繼續實行高度自治，法治及司法獨立是香港法律體系的核心，並強調「一國兩制」經得起時間考驗，是香港長期繁榮穩定的堅實基礎。

完成檢討港貿易政策 會員讚自由開放

檢討委員會主席、沙特阿拉伯大使Saqer Abdullah Almoqbel總結發言時說，香港維持市場導向經濟，也是其中一個最重要的國際貿易和金融中心。他說，會員普遍發言推崇香港採取自由開放的貿易政策，及堅持多邊貿易制度。

據貿易新聞網站World Trade Online，美國代表在會上關注，香港自治受侵蝕，破壞法治、港人的人權及自由，並質疑香港在世貿框架的自治程度倒退，似乎為中國利益行事。美方又促請香港即時取消限制日本海產入口。

黃少珠會上稱，《基本法》賦予香港繼續維持自由港和單獨關稅區地位，香港的資本主義制度、自由經濟和普通法制度都維持穩健；香港居民享有受基本法保障的權利和自由，而《港區國安法》實施後，社會及經濟活動恢復正常，重振營商信心。

翻查美方2011年及2018年在世貿香港貿易政策檢討會議發言，過去重視與香港雙邊及世貿層面的工作關係，2018年更鼓勵香港成為APEC中的積極聲音。美方代表今次則感謝香港認真參與。

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