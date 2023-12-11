中大60周年晚宴 鄭雁雄題詞 陳茂波：中大人關心大學發展 如關心香港國家

中大校慶晚宴昨在灣仔會展舉行，筵開約200席，政界、教育界出席者眾，包括駐港國安公署副局長王文獻、中國科學院副院長張亞平，以及多間知名大學的校長。多名大學現任及前任管理層台上祝酒時，中聯辦吳程送上主任鄭雁雄的墨寶，其十字賀詞取自中大校訓「博文約禮」，吳程在祝酒後離去，未有留下用膳。

段崇智查逸超分兩枱用膳

中大校長段崇智、校董會主席查逸超分兩枱用膳。段崇智一桌的嘉賓包括中國科學院副院長張亞平，其餘主要來自教育界，如科技大學校長葉玉如、北京大學校長龔旗煌及復旦大學校長金力等多間知名大學校長；查逸超一桌雲集政界代表，包括王文獻、陳茂波及教育局長蔡若蓮等人。

本身是中大校友的陳茂波致辭時表示，對身為「中大人」感到自豪，指「中大人」皆關心母校發展，正如關心香港與國家；始終貢獻社區，正如始終願意服務母校。他期望，這份專屬於「中大人」的品質能繼續激勵大學培養下一代專業人士、創新者及領導者。

陳茂波亦回顧中大創校史，稱大學成績斐然須歸功於「中大人」自強不息的精神，謂中大前身為華南中學的3間教室，「had a humble beginning（出身寒微）」，如同新亞書院校歌歌詞「手空空、無一物」，卻發展成現今位列世界50強的大學，而醫學院更位列全球前30名。

段崇智致辭時稱，中大過去60年來「立足香港、背靠祖國」，現發展成一所面向國際的世界級大學。他感謝各界對中大的支持及貢獻，令大學能秉承創校先賢的大志「結合傳統與現代，融會中國與西方」，持續貢獻社會及國家。