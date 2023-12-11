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教育
2023年12月11日星期一
智學公民 第075期
中大60周年晚宴 鄭雁雄題詞 陳茂波：中大人關心大學發展 如關心香港國家
港大新法觀察含流體岩石 可用於海嘯早期預警系統
世貿會議美憂港自治受損 工貿署長反駁「誤導」
城大校園豎3聖誕樹 盼紓學生考試壓力
公民點對點：三寶樹濕地公園擬縮35%
公民點對點：都市發展 保育爭議 當濕地消失後……
圖表開箱：劏房
快問快答：蝨患
英譯概念：Plant-based meat
焦點新聞
趣學STEAM：微藻減碳
趣學STEAM：微藻淨化空氣
新聞解碼：飛機擲探空儀測颱風
科學家的故事：爭分奪秒的研究
公民點對點：都市發展 保育爭議 當濕地消失後……
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【明報專訊】濕地是生物多樣性的搖籃，孕育大量動植物種。在城市化影響下，濕地面積減少對社會和自然環境造成什麼影響？
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中大60周年晚宴 鄭雁雄題詞 陳茂波：中大人關心大學發展 如關心香港國家
港大新法觀察含流體岩石 可用於海嘯早期預警系統
世貿會議美憂港自治受損 工貿署長反駁「誤導」
城大校園豎3聖誕樹 盼紓學生考試壓力
公民點對點：三寶樹濕地公園擬縮35%
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