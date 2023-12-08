首輪聯招 教大體育42人爭一學額最搶手

體育醫護競爭大 千人擺Band A

各資助大學的課程均相當熱門，其中以體育課程尤其激烈。教大的「體育教育」提供26個學額，吸引1103人擺至Band A，平均42.4人爭一學額，屬八大中競爭最激烈學科。中大的「教育學士（健康與體育運動科學）」提供17個學額，平均41人爭一學額，競爭比率位列第三。浸大「體育及康樂管理文學士（榮譽）」平均34.2人爭一學額。

醫護相關課程亦吃香。港大、中大及理大提供的「護理學」課程各設約200學額，均有逾千人擺至Band A，競爭由約5.8至7.8人爭一學額不等。港大及中大提供的「內外全科醫學士」課程各設295個學額，分別有1010人及993人置於Band A，平均約3.4人爭一學額。

其他受歡迎課程包括城大的「社會及行為科學系」，有314人報讀，每31.4人爭一學額；嶺大的「動畫及數碼藝術（榮譽）文學士」蟬聯校內最熱門，每學額平均有26.7人競逐；理大的「中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程」平均17.9人爭一學額。