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教育

18自資院校收生增 受惠通關

【明報專訊】今學年（2023/24）有26間自資專上院校取錄自資副學位、第一年級學士學位、銜接學位的學生，教育局回覆各校取錄該3類課程的臨時數字，18間院校收生按年增長，7間錄跌幅，1間不變。收生錄得17%增長的東華學院稱，受惠於社會復常、恢復通關等因素，內地生報讀人數上升，將積極加強支援非本地生的相關配套。

教育局提供的院校收生數據，涵蓋院校學士及副學位級別的收生人數，不包括基礎文憑、碩士課程等。其中城市大學專業進修學院（CityU SCOPE）在此3類課程的收生人數由114按年減83，至31人，跌幅73%，全部入讀銜接學位。翻查網頁，SCOPE早前公布本學年起停收「商業管理榮譽文學士」及「商業資訊科技榮譽理學士」新生。SCOPE亦有開辦其他專業文憑、證書等課程。

東華：非護理醫療課程內地生升兩倍

18間院校在3類課程總收生人數錄升幅。東華學院有17%增長。校方稱，護理及輔助醫療課程均納入「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」，收生維持平穩；其他人文學科及管理學自資課程入讀人數則錄得四成增長，當中近三成為內地生。院方指受惠於社會復常、內地恢復通關等因素，報讀非護理醫療課程的內地生人數較去年升逾兩倍，以「社商企業持續發展（榮譽）管理學學士」課程報讀人數最多。

都會大學及李嘉誠專業進修學院增長32%，達5239人，校方稱樂見本學年收生理想，遠超預期，表示因應學生人數上升，積極設法擴充校園空間，包括已將部分行政部門遷往校外辦公室，並正物色物業用作教學、研究及宿舍。

香港珠海學院學士及副學位課程收生人數增至136。校方早前稱，連同碩士生總人數1500，又提及本地生下降，會調整收生策略，取錄內地DSE港生。

中學畢業生跌 教局助院校協調開課

教育局稱，近10年中學畢業生人數持續下降，可供畢業生選擇的升學路徑亦愈多元化，政府多次提醒自資專上院校應在質和量兩方面加以鞏固，局方正積極跟進自資專上教育專責小組於2018年12月提交的檢討報告中所作建議，包括協助促進院校之間在定位及開辦課程方面的策略性協調。

相關字詞﹕專上院校 教育局

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