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教育
2023年12月8日星期五
語文同樂 第678期
18自資院校收生增 受惠通關
首輪聯招 教大體育42人爭一學額最搶手
嶺大M+學習中心開幕 供文藝創意課程使用
名家學堂：懷念文匠王文興
名家學堂：細味人生譜變奏 王文興：每天只寫35字的文壇巨擘
有價講：愛就能助——談關愛
寫作立意庫：巴黎偶拾
博看世界：識「玩」喎——英國倫敦的「玩耍博物館」
潮看文史：子（zi2）女（neoi5）
新聞中文：「醜建築」拍賣
新聞中文答案
奇趣中華：何謂守禮？
語文小錦囊：「畏友」
講故事：比快慢
博看世界：識「玩」喎——英國倫敦的「玩耍博物館」
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【明報專訊】我們從小常被師長告誡學業為重，玩耍彷彿帶着「不務正業」的意味。其實適量的玩樂時間，對孩子身心發展有很大益處，休閒活動對成年人維持身心健康亦相當重要。今日你「玩」了沒有？
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18自資院校收生增 受惠通關
首輪聯招 教大體育42人爭一學額最搶手
嶺大M+學習中心開幕 供文藝創意課程使用
名家學堂：懷念文匠王文興
名家學堂：細味人生譜變奏 王文興：每天只寫35字的文壇巨擘
有價講：愛就能助——談關愛
寫作立意庫：巴黎偶拾
博看世界：識「玩」喎——英國倫敦的「玩耍博物館」
潮看文史：子（zi2）女（neoi5）
新聞中文：「醜建築」拍賣
新聞中文答案
奇趣中華：何謂守禮？
語文小錦囊：「畏友」
講故事：比快慢
18自資院校收生增 受惠通關
首輪聯招 教大體育42人爭一學額最搶手
嶺大M+學習中心開幕 供文藝創意課程使用
名家學堂：懷念文匠王文興
名家學堂：細味人生譜變奏 王文興：每天只寫35字的文壇巨擘
有價講：愛就能助——談關愛
寫作立意庫：巴黎偶拾
潮看文史：子（zi2）女（neoi5）
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奇趣中華：何謂守禮？
語文小錦囊：「畏友」
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