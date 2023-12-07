首11月31中小生自殺 超過往昔5年全年

教育局昨回覆立法會書面質詢，稱過往5年（即2018至2022年）全年分別接獲14、23、21、25及25宗由中小學呈報的學生懷疑自殺身亡個案，而今年截至上月已錄得31宗個案，呈持續上升趨勢，惟沒備存涉事學生曾否就情緒及精神困擾問題求助、病歷等資料。局方重申，估計學童在疫後復常「需要面對較大的挑戰」而導致輕生個案上升。

教育局亦稱，過去3個學年（即2020/21至2022/23）共接獲3宗與學業壓力有關的家長投訴，關乎家課及升留級安排等校本專業範疇，已交回學校調查。局方建議，學界應檢討評估及課業的數量和頻次，避免過量、無意義和機械式的抄寫／操練，亦探討以其他評估模式代替傳統的紙筆評估，減少默書及測考次數，或取消個別年級的學期考試，讓學生有足夠的休息、玩耍、娛樂和個人成長的空間。

上學年逾千未成年人患抑鬱

此外，醫衛局昨亦回覆稱，上年度有約1080名18歲以下患者在醫管局確診抑鬱症，包括住院、專科門診診所及日間醫院的病人。局方稱，自殺由多項風險及保護因素相影響而成，沒備存自殺青少年中患有抑鬱症的人數，將「盡量確保現時為患有抑鬱症青少年提供的支援及診治服務能夠應付需求」，包括維持精神科專科門診的緊急個案及半緊急個案的整體新症預約輪候時間中位數，分別為不超過一星期及四星期。