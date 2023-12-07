政政重組 中大：教務會全票通過 學生代表指會上無投票 系會批漠視民意

校方：會上沒討論民調 無異議

中大昨回覆本報稱，昨教務會會議上沒有與會者提出反對意見，亦沒有討論「政政合併關注組」的問卷調查；又稱教務會將把成立新學院的決議遞交予校董會討論及通過，惟暫未知校董會召開會議日期。校方無回應會否考慮關注組提出「暫緩議案、延長諮詢、重啟解述」3項訴求。

中大政政系有逾50年歷史，社科院跨學科課程檢討小組去年中點名指政政系收生人數和分數欠佳，擬將該系與全球研究、數據科學與政策研究課程組成一個新學院（見圖）。

政政系會昨回覆本報稱「不全然反對重組計劃」，但在重組計劃內容空泛的情况下，卻草草於教務會上通過，形容是操之過急。該會又稱，與關注組發起的問卷調查結果反映同學未充分了解重組，「亟待院方解說更多」，且問卷受訪人數較院方的諮詢多，更有認受性和更代表民意，惟教務會置之不理，「實在有違員生共治精神」。

「政政合併關注組」昨回覆指事件反映院校作風愈趨專制，由院方舉行公聽會至教務會通過方案，過程不足兩周，而新學院的運作方式「至今仍無人知曉」，加上校方先前做的諮詢只是「找人撐腰」，非重視師生意見。

教務會學生代表亦認為校方諮詢工作未完善，盼籌備新學院時，院方兌現承諾重視學生意見，並在籌委會加入學生代表。

關注組調查：九成師生指欠諮詢

關注組及政政系會上周五至本周一發起網上問卷，接獲92份來自本科生、碩士或博士生，以及教職員的回覆，反映95.7%受訪者認為校方的諮詢工作「非常不足夠或不足夠」，94.6%受訪者指合併計劃「倉卒或非常倉卒」；79.3%表示「自己不了解或非常不了解合併計劃」。