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教育
2023年12月7日星期四
公民學堂 第048期
政政重組 中大：教務會全票通過 學生代表指會上無投票 系會批漠視民意
首11月31中小生自殺 超過往昔5年全年
時事懶人包：內地大閘蟹豐收
影視看文化：《花月殺手》看美洲原住民悲慘經歷
大開眼界：香港藝術發展局
議題close-up：大專生老友記結伴行山 享受大自然療癒法
EMO收件匣：性上癮
放眼經濟：交通補貼計劃
世界之趣：日本桃源岡山
世界之趣：桃太郎的故鄉
新聞有常識：機械人助上學紓壓
奇妙大自然：深海珊瑚寂靜綻放
EMO收件匣：性上癮
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【明報專訊】網絡集社交、娛樂、學習功能於一身，惟過分依賴網絡，甚至成癮，反會破壞以上的功能，得不償失。
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政政重組 中大：教務會全票通過 學生代表指會上無投票 系會批漠視民意
首11月31中小生自殺 超過往昔5年全年
時事懶人包：內地大閘蟹豐收
影視看文化：《花月殺手》看美洲原住民悲慘經歷
大開眼界：香港藝術發展局
議題close-up：大專生老友記結伴行山 享受大自然療癒法
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